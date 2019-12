Probe für den neuen Pastor: Er muss sich am Sonntag beweisen

Dr. Sadrack Djiokou predigt am Sonntag in der Lutherkirche.

Altena –Spannend wird es am Sonntag in der Lutherkirche: Dann hält der Pastor Dr. Sadrack Djiokou seine Probepredigt, der Nachfolger von Pfarrerin Merle Vokkert werden könnte. Doch er muss sich noch ein weiteres Mal beweisen.

Die Gottesdienste zum Weihnachtsfest sind gerade vorbei, da steht für die Evangelische Kirchengemeinde Altena schon der nächste besondere Gottesdienst an: Am kommenden Sonntag, 29. Dezember, hält Pastor Dr. Sadrack Djiokou seine Probepredigt.

Der 52-jährige Theologe folgt einer Einladung des Presbyteriums der Altenaer Kirchengemeinde und stellt sich bei dem Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Lutherkirche vor. Aus den Bewerbungen auf die freie, ausgeschriebene Pfarrstelle hat das Presbyterium Djiokou einstimmig als Kandidaten für eine Probepredigt ausgewählt.

Probestunde mit Konfirmanden

Im Anschluss an den Sonntags-Gottesdienst findet im Lutherhaus ein Kirchenkaffee statt. Dabei hat die Gemeinde Gelegenheit, Dr. Sadrack Djiokou kennenzulernen. Eine Probe-Unterrichtsstunde (Katechese) von Dr. Sadrack Djiokou mit den Konfirmanden folgt dann am Dienstag, 14. Januar. Diese Unterrichtseinheit wird durch die Mitglieder des Pfarrwahlausschusses begleitet; anschließend kommt das Presbyterium zu einer Entscheidung zusammen.

Die Pfarrstelle in der Evangelischen Kirchengemeinde Altena ist nach demWeggang von Pastorin Merle Vokkert, ausgeschrieben.

Studium im Kamerun

Pfarrer Dr. Sadrack Djiokou (Jahrgang 1967) ist verheiratet und hat fünf Kinder. Er hat in seiner Heimat Yaoundé, der Hauptstadt des Kamerun in Zentralafrika, Theologie und Philosophie studiert, ist dort ordiniert worden und hat zunächst als Gemeindepfarrer gearbeitet. Er wurde dann General-Sekretär des Rates der Protestantischen Kirchen in Yaoundé und übernahm später die gleiche Aufgabe in der Elfenbeinküste.

Für Kirche von Westfalen tätig

Ab 2002 war Dr. Sadrack Djiokou auf Einladung Pfarrer im damaligen Kirchenkreis Soest, hat als Gastdozent im Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung der Evangelischen Kirche von Westfalen im Haus Villigst in Schwerte und für die Vereinigte Evangelische Mission (VEM) in Wuppertal gearbeitet. Berufsbegleitend hat Djiokou den Doktorgrad in Theologie (2019) erworben. Der Seelsorger spricht fließend Deutsch, Englisch und Französisch