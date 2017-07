Präventionswoche gegen Taschen- und Trickdiebe in Altena

Polizeibeamte auf dem Wochenmarkt

+ © Bonnekoh Wilhelm Mestekämper und Traudel Breuer im Gespräch mit Reinhard Raffenberg und Jürgen Hoffmann (v.l.). © Bonnekoh

Altena - „Tragen Sie Geldbörse, Mobiltelefon und andere Wertsachen immer dicht am Körper! Am besten in verschlossenen Innentaschen.“ Diesen Rat gaben die Hauptkommissare Jürgen Hoffmann und Reinhard Raffenberg am Donnerstag zahlreichen Altenaern mit auf den Weg.