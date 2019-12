Schüler für die Region begeistern

Altena – Wie motiviert die Schüler an den Präsentationstag des Burggymnasiums gegangen sind, zeigte sich am vergangenen Samstagvormittag (30.November) schon allein daran, dass die Theatergruppe der 7c ihre Aufführung der Ballade von „John Maynard“ gleich 15 Mal gespielt hat.

Der Vorhang öffnete sich immer dann, wenn neue Besucher den Raum 2.07 des Neubaus betraten. Der Tag war für jene Eltern und natürlich auch ihre Kinder gedacht, die sich möglicherweise in einem Jahr für die 5. Klassen der Europaschule anmelden wollen.

„Bereits zur Begrüßung war die Aula rappelvoll“, so Schulleiter Hans-Ulrich Holtkemper. Nachdem die Gesangklasse der Jahrgangsstufe 5 ihren Auftritt absolviert hatte, konnte es losgehen. In getrennten Gruppen erkundeten jeweils die Erwachsenen und die zukünftigen Gymnasiasten die Schule und informierten sich über die vielfältigen Angebote. Dabei trafen sie auch auf die 12-jährige Franka Reckschmidt und das Team des Schulsanitätsdienstes, schauten in einen typischen Klassenraum für die Fächer Deutsch und Englisch oder lernten chemische Experimente und die Roboter-AG kennen.

Was das Burggymnasium im Besonderen ausmacht, fasste Schulleiter Holtkemper in drei Schlagworten zusammen: „Digitalisierung, Sprachen und Naturwissenschaften“. Das Ziel müsse sein, die jungen Menschen für die Region Südwestfalen zu begeistern und ihnen hier eine berufliche Perspektive zu ermöglichen. „Wir sind ein starker Wirtschaftsstandort, aber leider wissen das die Leute nicht.“ Auch zum Thema Digitalisierung hatte Hans-Ulrich Holtkemper eine klare Meinung: Hier gehe es überhaupt nicht darum, einfach nur digitale Werkzeuge einzusetzen, sondern den Unterricht mit Hilfe der Technik noch weiter individualisieren zu können. Momentan könnten durch die Schulbücher drei verschiedene Niveaus bedient werden. „Mit der Digitalisierung könnten dies aber auch 15 bis 20 sein.“