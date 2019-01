Post-Filiale schließt schon wieder - und was sagt das Unternehmen? 

Ayse Erzurum fühlt sich im Stich gelassen

+ © Czichowski Morgen schließt Ayse Erzurum ihren Laden am Brandhagener Weg endgültig ab. Weiterhin offen ist hingegen ihre „Rechnung“ mit der Deutschen Post. © Czichowski

Altena – Erst vor wenigen Tagen brachte Ayse Erzurum an ihrem Laden am Brandhagener Weg einen Zettel an, auf dem sie ihre Kunden über die Schließung ihres Geschäfts informiert. Im Mai des vergangenen Jahres stieg sie dort ein. Am Donnerstag verlässt sie den Laden wieder. „Ich bin sehr traurig. Aber es hat sich finanziell einfach nicht gelohnt“, gibt Erzurum voller Enttäuschung zu.