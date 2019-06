Porsche aufgeschlitzt: Einbrecher machen kuriose Beute

Altena – Einbrecher haben das Verdeck eines Porsches aufgeschlitzt, der in einem Schuppen stand. Sie hatten es auf etwas ganz Spezielles abgesehen.

Ein kurioser Diebstahl hat sich in der Nacht zum Sonntag am Ramberg ereignet. Dort hatten es die Täter auf einen Airbag abgesehen. Sie brachen in einen Schuppen ein, in dem ein Porsche Boxter stand.

Dann schnitten die Einbrecher das Verdeck des Luxuswagens auf und demontierten den Airbag. Außerdem nahmen die Diebe ein schwarzes Stevens-E-Bike mit, das ebenfalls in dem Schuppen stand.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Altena unter 0 23 52/9 19 90 zu melden.