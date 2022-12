Polnische Band sorgt für besonderen Unterricht

Von: Jona Wiechowski

Bartlomiej am Schlagzeug, Sängerin Paula mit einer Geige und Mateusz mit einem Akkordeon: Die drei polnischen Musiker bilden die Band „WoWaKin“. © Wiechowski, Jona

Eine besondere Musikstunde hat am Dienstag der erste Jahrgang der Grundschule Mühlendorf erlebt. Zu Gast war das polnische Folk-Trio „WoWaKin“. Das faszinierte mit polnischen Liedern und Tänzen und hatte die Kleinen mit seinem Programm schnell im Griff.

Altena – Angereist waren Bartlomiej, Paula und Mateusz mit dem Flugzeug aus Warschau. Und aus Polens Hauptstadt stammte auch der erste Titel „Masurek“ – ein Tanzlied im Drei-Viertel-Takt. „Das polnische Herz schlägt im Drei-Viertel-Takt, weil Polen so viele Lieder in diesem Takt hat“, erklärte Lars Mader, der als Übersetzer von „WoWaKin“ dabei war. Der Bandname setzt sich aus den Nachnamen der Musiker – Wozniak, Wachowiak und Kinaszewska – zusammen. Das Trio gibt Workshops in Schulen und spielt Konzerte – in vielen Ländern, wie sie im Gespräch erzählten.

Die Kinder hatten jedenfalls sichtlich Spaß beim Zuhören und Mitmachen. Sängerin Paula spielte Geige, Bartlomiej auf einer besonderen Trommel, an der noch Becken angebracht waren und Mateusz auf einem Akkordeon – auf einem dreireihigen, das neben den gewöhnlichen schwarzen und weißen Tasten noch zusätzliche Tasten hatte. Später führte Bartlomiej noch eine Zitter vor, „den Urgroßvater eines Klaviers“. Bei einem Klavier schlagen Hämmer, ausgelöst durch den Tastendruck, gegen die Saiten und erzeugen den Klang. Diese Hämmer hat der Musiker bei einer Zitter selbst in der Hand.

Tanzen und klatschen und das ganz schnell: Die Kinder hatten viel Spaß bei der Sache. © Wiechowski, Jona

Für gute Stimmung sorgten später die Tanzbewegungen, die die Musiker den Erstklässlern vorführten, die gerne mitmachten.

„Musiker*innen der Welt“ heißt das Projekt, das nun Halt an der Grundschule Mühlendorf machte. Dabei handelt es sich um einen Workshop im Rahmen des Bildungsprogramms „JeKits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ in Zusammenarbeit mit dem Landesverband der Musikschulen in NRW. Begeistert war auch Isabelle Pischel, Leiterin der Musikschule Lennetal, die an der Mühlendorfer Schule Musik in den ersten Klassen unterrichtet. Alle drei ersten Klassen nahmen am Dienstag an dem besonderen Unterricht teil.