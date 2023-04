Polizeiwache zieht Mittwoch um: Das ändert sich

Von: Volker Heyn

So sieht es aus, wenn man die neue Polizeiwache im Bahnhofsgebäude betreten möchte: Vor der Glasscheibe ist ein Wartebereich, durch die Schleuse kommt man nur nach Aufforderung und einer Kontrolle. Dahinter ist der übersprungsichere Empfangsbereich. © Heyn

Zum Schluss ging es doch schneller als gedacht: Nach nur vier Wochen Einrichtungszeit wird die Altenaer Polizei am kommenden Mittwoch, 19. April, in die neue Wache an der Bahnhofstraße einziehen.

Altena – Polizeisprecher Christof Hüls erklärt. was an dem Tag für die Bürgerinnen und Bürger wichtig ist: „Die Streifenwagen sind wie üblich im Einsatz. Der Innendienst bleibt – zum Beispiel für Anzeigenaufnahmen – am Vormittag an der alten Adresse an der Marktstraße erreichbar. Am Nachmittag nimmt die neue Wache im Bahnhofsgebäude an der Bahnhofstraße 24 ihren Betrieb auf.“

Die Wache an der Marktstraße war vor allen Dingen zu groß und zu unmodern, dazu nicht mehr günstig genug gelegen. Erste Verhandlungen zwischen der Kreispolizeibehörde mit Friedrich Wilhelm Kraus und Andreas Opitz als Geschäftsführer der „Bahnhof Altena Grundbesitz- und Verwaltungs GbR“ gab es Ende 2019. Anfang 2020 wurde die Sache konkreter, bis man sich schließlich über die Konditionen einig war. Dann begann die Arbeit für Kraus und Opitz als Bauherren. Nach den Anforderungen der Polizei begannen sie den Umbau in dem denkmalgeschützten Gebäude.

Der Umbau hat die Besitzerfamilien Kraus und Opitz letztlich einen siebenstelligen Betrag und jede Menge Nerven und Geduld abverlangt. Corona-Pandemie, Lieferkettenausfälle, Personalprobleme und die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine hatten die Arbeiten immer weiter in die Länge gezogen. Während der Bauzeit liefen den Bauherren die Kosten davon, die ursprüngliche Kalkulation flog den Inhabern wegen der eklatanten Preissteigerungen regelrecht um die Ohren.