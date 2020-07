Fast doppelt so schnell wie erlaubt: Polizei stoppt Raser

Etliche Raser hat die Polizei in Altena erwischt.

Altena – Fast doppelt so schnell wie erlaubt raste ein Fahrer über die Rahmedestraße - direkt hinein in eine Polizeikontrolle.

Umsteigen heißt es für einen Autofahrer – zumindest zeitweise. Ihn erwischte die Polizei bei einer Kontrolle zwischen 16.30 und 19.05 Uhr an der Rahmedestraße – und zwar mit Tempo 93 in der 50er-Zone.

Das bedeutet 160 Euro Bußgeld, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg und ein Fahrverbot von mindestens einem Monat.

Insgesamt überprüften die Beamten dort 422 Fahrzeuge, bei 70 löste der Blitzer aus.

Westiger Straße: Deutlich gesitteter

Deutlich weniger Temposünder gingen der Polizei bei einer Kontrolle am Freitagmorgen an der Westiger Straße ins Netz: Zwischen 6.45 und 9.15 Uhr passierten 433 Fahrzeuge die Messstelle, nur 14 waren zu schnell unterwegs.

Der höchste Messwert lag bei 75 km/h in der 50er-Zone innerorts. Dafür muss der Fahrer mit 80 Euro Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Bei einer dritten Kontrolle am Freitag am Hemecker Weg fuhren 31 von 393 Fahrzeugen schneller als die erlaubten 50 km/h. Doch die Tempoüberschreitungen hielten sich in Grenzen: Der höchste Messwert lag bei Tempo 56.

