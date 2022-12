Polizeieinsatz an Jobcenter in Altena: Einrichtung heute geschlossen

Von: Markus Wilczek, Thomas Bender

Die Polizei war am Freitagmorgen am Jobcenter in Altena im Einsatz. © Jens Büttner

Am Freitagmorgen kam es zu einem größeren Polizeieinsatz vor einem Jobcenter im Märkischen Kreis. Die Einrichtung bleibt den gesamten Freitag geschlossen.

Mit einem größeren Aufgebot rückte die Polizei am Freitagmorgen zum Jobcenter in Altena an der Freiheitstraße 24 aus. Was genau der Grund für den Einsatz war, wollte die Polizei auf Nachfrage der Redaktion noch nicht sagen, kündigte aber weitere Informationen im Laufe des Tages an.

Um eine Kleinigkeit oder gar einen Fehleinsatz dürfte es sich aber eher nicht gehandelt haben. Denn am Eingang des Jobcenters hängt ein Schild, dem zu entnehmen ist, dass die Einrichtung heute ganztägig geschlossen bleibt und damit erst in der nächsten Woche wieder öffnet. Der Grund der Schließung ist auch hier nicht zu erfahren.

Wir berichten weiter.