Diebe bestehlen stark alkoholisierte Frau am Altenaer Bahnhof

Polizei sucht Zeugen für Vorfall am Donnerstag

Altena - Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag eine hilflose Person am Altenaer Bahnhof bestohlen. Ein Zeuge hatte die Tat kurz nach 16 Uhr am Bahnsteig beobachtet, versucht, die Täter zu verfolgen und die Polizei angerufen.