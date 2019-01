Polizei stellt Schrott-Diebe in Altena: Zwei sind noch Teenager

Illegale Sammlungen in Altena

Altena - Am Wochenende sind in Altena zweimal Schrottdiebe aufgefallen. Am Freitag um 13.30 Uhr kam der Geschädigte zu seinem Lager in der Bachstraße und beobachte, wie ein 15-jähriger Herner gerade fünf Felgen in einen weißen Bulli einlud.