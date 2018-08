Waldbrände: Angst vorm Feuerteufel

Wenn es mehrfach zu Bränden kommt, die sich noch dazu in einem eher überschaubaren Bereich entwickeln, dann entstehen schnell Mutmaßungen: Sollte etwa jemand seine Hand im Spiel haben?

Altena - Und schon wieder: Am Sonntagabend musste die Feuerwehr zu einem weiteren Waldbrand ausrücken, dem mittlerweile vierten in einem örtlich überschaubaren Bereich. Und natürlich gibt das Anlass zu Spekulationen.

Spekulationen, ob man es denn beim Ausbruch der Brände mit natürlichen Ursachen zu tun hat, oder ob da gar jemand „nachgeholfen“ hat. Brandstiftung also?

Der Polizei liegen dafür zumindest derzeit keine Hinweise vor – aber: „Wir ermitteln“, bestätigt Polizeisprecher Jens Naumann. Weder für eine vorsätzliche noch für eine fahrlässige Brandstiftung gebe es derzeit Anhaltspunkte. Man sei natürlich auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen, betont Naumann.

Scherben oder Zigarettenkippen können Waldbrände auslösen

Ein erfahrener Feuerwehrmann wirft einen Blick auf die Lage: Udo Winter, der bis ins Jahr 2015 40 Jahre lang auf der Wache an der Bachstraße Dienst getan hat und davon 28 Jahre als Wachleiter auf verantwortlichem Posten stand, mag momentan nicht so recht an vorsätzliche Brandstiftung glauben: „Natürlich könnte man das vermuten. Aber die Situation im Wald ist momentan einfach hoch brisant. Da reicht eine Zigarettenkippe oder einfach nur eine Scherbe, um einen Brand zu entfachen.“

Wenn dann noch unwegsames Gelände dazu kommt, werde es für die Einsatzkräfte sehr schwierig. „Dann dauert es natürlich, bis man wirklich dran kommt.“ Dass im Stadtgespräch, aber auch in sozialen Medien wie beispielsweise auf Facebook über einen „Feuerteufel“ spekuliert wird, hat Udo Winter natürlich ebenfalls mitbekommen.

Er erinnert sich auch daran, dass es solche Fälle mal in der Burgstadt gegeben hat. Da gab es – ebenfalls im Bereich Wixberg und Hegenscheid – eine Reihe von Waldbränden. „Aber das ist jetzt 30 Jahre her.“ Was damals besonders traurig war: Es waren zwei Feuerwehrmänner, die gezündelt hatten. Für Winter unvorstellbar: „Das war die schlimmste Zeit in meinem Feuerwehrleben. Die Erfahrung zu machen, dass da jemand aus den eigenen Reihen die Finger im Spiel hatte.“

Winter: "Wir hatten jahrelang Glück"

Zwar habe sich die Zahl der Waldbrände in der Burgstadt sichtbar gehäuft, aber wenn man einen Blick auf die landesweite Lage wirft, dann sehe man, dass es überall brenzlig geworden sei - im Sinne des Wortes.

Und Udo Winter gibt auch noch zu bedenken, dass es in den vergangenen Jahren sehr wenige Waldbrände auf dem Gebiet der Burgstadt gegeben hat: „Wir hatten doch jahrelang Glück. Ich kann mich kaum daran erinnern, dass ich beruflich zum letzten Mal im Wald war.“