Paintball-Waffe im Kofferraum entdeckt: 23-Jähriger muss büßen

Mit einer Waffe fürs Paintball-Spiel hat die Polizei einen Mann in Altena erwischt. Er hatte keinen Waffenschein.

Mit einer Anzeige endete eine eigentlich routinemäßige Polizeikontrolle für einen 23-Jährigen aus Altena: Im Kofferraum seines Wagens fanden die Beamten eine Paintball-Waffe.

Diese Art von Waffen werden rechtlich genauso behandelt wie beispielsweise ein Luftgewehr und fallen unter das Waffengesetz. Wer sie mit sich führt, benötigt einen Waffenschein.

Beim Blick in Kofferraum entdeckt

Den konnte der junge Mann bei der Verkehrskontrolle am Freitag um 23.09 Uhr an der Rahmedestraße ncht nachweisen. Gefunden haben die Beamten die Paintball-Waffe im Rahmen einer allgemeinen Kontrolle, bei der sie „auf der Suche nach Verbandkasten, Warnweste und Warndreieck in den Kofferraum schauten“, schreibt die Polizei.

Wagen und Waffe gehörten einem Freund des 23-Jährigen, wie dieser bei der Polizei angab. Die Beamten stellten die Waffe sicher und schrieben eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.