Hoher Schaden angerichtet, dann geflüchtet

Verkehrsunfälle auf dem Gebiet der Burgstadt haben die Polizei beschäftigt. Hoher Schaden, immerhin 10000 Euro, wurde angerichtet bei einem Unfall mit Fahrerflucht, der sich am Donnerstag ereignete.

Altena - Gegen 23 Uhr kollidierte ein unbekannter Pkw-Fahrer auf Höhe des Hauses Rahmedestraße 316 mit einer Laterne und einem Zaun. Der Fahrer flüchtete. Um Zeugenhinweise unter Tel. 91990 wird gebeten.

Zwei Leichtverletzte gab es bei einem Unfall am Freitag gegen 9.15 Uhr auf der Rahmedestraße. Ein 19-jähriger Fahrer hatte in einer Rechtskurve die Gewalt über sein Fahrzeug verloren und war vor eine Gebäudewand geprallt. Der Schaden liegt bei 3100 Euro.

400 Euro Schaden hinterließ ein unbekannter Fahrer bei einer weiteren Unfallflucht, die sich zwischen 15 Uhr am Freitag und 10 Uhr am Samstag an der Bungernstraße in Höhe Hausnummer 16 ereignete. Ein unbekannter Fahrer hat hier einen Warnpfosten beschädigt. Auch in diesem Fall wird nach Zeugen gesucht.