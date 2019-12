Geklauter Zigarettenautomat aus Dahle  an kurioser Stelle wieder aufgetaucht  

Ein aufgebrochener Zigarettenautomat fand sich in Tserlohn. Er war in Dahle geklaut worden.

Altena - Ein Zigaretten-Automat war in Dahle geklaut worden. Nun ist er wieder aufgetaucht. Etliche Kilometer entfernt vom Tatort.

Kurioser Fund am Morgen: Ein Zeuge sah am Montag einen Zigarettenautomaten an der Osemundstraße in iserlohn liegen und informierte die Polizei. Diese fand das aufgebrochene und geleerte Gerät neben den Papiercontainern gegenüber vom Marktkauf.

Gerät von Hauswand abmontiert

Nach einem Telefonat mit dem Betreiber war klar, woher der Automat kam, sagt die Polizei. Am vergangenen Wochenende zuvor hatte er noch an einer Hauswand an der Mühlenstraße im Altenaer Ortsteil Dahle gehangen und war dort geklaut worden.

Die Polizei in Altena (02352/91990) sucht nun nach Zeugen, die entweder am ursprünglichen Standort oder am Fundort möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben.