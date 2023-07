Polizei erwischt betrunkenen Fahrraddieb auf dem Bahnsteig

Von: Markus Wilczek

In Altena erwischte die Polizei am Wochenende einen Fahrraddieb. © Karl-Josef Hildenbrand

Altena – Auf dem Weg zum Tatort eines Fahrraddiebstahls kam der Polizei der Dieb bereits entgegen.

Eine Altenaerin hatte am Sonntagmorgen gegen 8.20 Uhr ihren Pkw mit zwei Fahrrädern auf dem Fahrradträger an der Lenneuferstraße in der Innenstadt geparkt. Als sie 20 Minuten später wieder zu ihrem Wagen kam, fehlte eines der Klappfahrräder und die Sicherung des Fahrradanhängers war aufgebrochen. Sie verständigte der Polizei.

Die Polizeibeamten bemerkten beim Losfahren einen Fahrradfahrer auf der Bahnhofstraße, konnten ihn aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht dem Diebstahl auf der anderen Lenneseite zuordnen. Als die Bestohlene vor Ort ihr Fahrrad beschrieb, wurde der Zusammenhang jedoch schnell klar.

In Gewahrsam genommen

Die Polizisten drehten und trafen den Mann mit dem Fahrrad auf dem Bahnsteig. „Es handelte sich tatsächlich um das gestohlene Klappfahrrad“, teilte die Polizei am Montag mit. Der 24-jährige Mann, der in Olpe gemeldet ist, stand unter Alkoholeinfluss und äußerte sich nicht zu dem Vorwurf des Diebstahls.

Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Altenaerin bekam ihr Fahrrad zurück.