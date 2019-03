Vater und Sohn saufen gemeinsam im Garten - aber nicht im eigenen

Altena - Vater und Sohn hatten schon mächtig getankt und wollten sich mit ihrem Alkohol noch einen schönen Abend im Garten machen. Doch plötzlich machte jemand Ärger. Es war der Besitzer des Gartens.

Kurioser Polizei-Einsatz in Altena: Ein 46-Jähriger Altenaer und sein 19-jähriger Sohn saßen am Sonntag gegen 20.15 Uhr in einem Garten am Brachtenbecker Weg. Beide waren nach Angaben der Polizei stark alkoholisert. Offenbar noch nicht genug, denn das Trinken ging im Garten weiter.

Dumm nur: Es war nicht ihr Garten. Sein Besitzer war wenig angetan von den Plänen des Vater-Sohn-Gespanns. Vertreiben konnte er sie nicht; auch die herbei gerufene Polizei zunächst nicht. Schlimmer noch: Der 19-Jährige schlug nach der Polizistin. Da war die Geduld der Beamten zu Ende: Sie fixierten den Sohn.

Das passte dem Vater gar nicht. Er sprang seinem Sohn so tatkräftig zur Seite, wie es sein Alkoholpegel zuließ. Auch ihn überwältigten die Polizisten. Sie brachten beide ins Gewahrsam. Vater und Sohn müssen sich nun wegen Widerstands verantworten.

Es ist nicht das erste Mal, das ein betrunkenes Vater-Sohn-Gespann in Altena die Polizei angreift. Lesen Sie mehr über den kuriosen Fall hier.