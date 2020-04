Verletzter Kautz: Tierischer Einsatz für Polizei

Altena – Tierischer Einsatz in der Nacht: Ein verletzter Kautz saß an der B236.

Üblicherweise kommen Rettungssanitäter, Notarzt und Rettungswagen, wenn es einen Verletzen zu transportieren gilt: Diese Aufgabe haben in der Nacht zum Freitag Polizisten der Wache in Altena übernommen – und zwar für einen besonderen Patienten.

Gegen 3.15 Uhr meldete eine Frau auf der Wache in Altena einen „großen Vogel“, der auf der B 236 stehe. Eine Streifenwagen-Besatzung schaute nach und fand am Rand der Lüdenscheider Straße einen kleinen Kautz „in Schockstarre“, sagt die Kreispolizeibehörde.

Artgenosse ruft nach Kautz

Offensichtlich hatte sich das Tier an einem Flügel verletzt. In der Ferne rief schon ein Artgenosse nach dem verletzten Tier. „So sanft wie möglich wickelten die Polizeibeamten den Vogel in eine Jacke und setzten ihn in eine Kiste“, schreibt die Polizei.

Sie konnten das Tier einem Greifvogel-Experten übergeben, der ihn sofort nach Menden in eine Tierklinik brachte.