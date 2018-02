Einbrecher in Firmenkomplex auf frischer Tat erwischt

Altena - Die Polizei in Altena konnte Dienstag am helllichten Tage einen von zwei Einbrechern auf frischer Tat erwischen.

Am Dienstag, 20. Februar, erhielten die Beamten gegen 13.35 Uhr einen Hinweis, dass zwei Personen in einen Firmenkomplex an der Werdohler Straße einbrechen.

Im Obergeschoss der Firma konnte die Polizei einen der beiden Täter noch antreffen und vorläufig festnehmen.

Der 19-jährige Altenaer wurde in Lüdenscheid in Gewahrsam genommen.

Die Ermittlungen gegen einen zweiten Tatverdächtigen wurden aufgenommen, wie die Polizei mitteilte.