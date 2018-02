Poetry Slam in Altena wird auf den 23. März verschoben

Altena - Das JuZ29 muss umdisponieren: Der Termin des achten Poetry-Slam-Wettbewerbs verschiebt sich um zwei Wochen auf den 23. März. Das teilte das Jugendzentrum am Dienstag mit.

Was bleibt: Ob Lustiges, Trauriges oder Poetisches aus dem Altenaer Alltag: Beim Poetry-Slam in der Burg Holtzbrinck ist Platz für alle Themen. Alle Freunde der Veranstaltung – und solche, die es werden wollen – sollten sich jetzt also Freitag, 23. März, vormerken. Dann geht die Neuauflage des poetischen Wettbewerbs um 20 Uhr in der Burg Holtzbrinck an den Start.

Bis zu 15 aktive Teilnehmer gab es in den letzten Jahren, außerdem um die 50 Zuschauer, so Harald Thöne, Leiter des Jugendzentrums JUZ 29 an der Lüdenscheider Straße. Gemeinsam mit dem Kulturring wird das Jugendamt die Veranstaltung ausrichten.

Gegenüber dem Slam 2017 gibt es eine Veränderung im Ablauf, die aber überschaubar ist: Die Teilnehmer bekommen mehr Zeit. Waren bisher fünf Minuten das Limit, so sind es jetzt sieben, Instrumente sind nicht vorgesehen, auch keine Verkleidungen. Die Bewertung wird durch das Publikum vorgenommen, das maximal zehn Punkte vergeben kann.

Wer etwas beisteuern möchte, sollte sich unter der Rufnummer 02352/23303 oder per E-Mail unter post@juz29.de anmelden. Kurzentschlossene können aber auch noch am Abend der Veranstaltung aufspringen.