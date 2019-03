Poesie aus dem Alltag beim Poetry-Slam auf Burg Holtzbrinck

Neuauflage am 22. März

+ © Keim Poesie für alle Gelegenheiten ist gefragt. Der Altenaer Poetry-Slam geht in die mittlerweile neunte Runde. Erste Überlegungen drehen sich um das zehnjährige Bestehen. © Keim

Altena - Der Poetry-Slam geht in eine neue Runde: Am Freitag, 22. März, sind alle Freunde der Alltagspoesie aufgerufen, sich an diesem kurzweiligen Wettbewerb zu beteiligen. Ob Lustiges, Trauriges oder Poetisches aus dem Altenaer Alltag: Beim Poetry-Slam in der Burg Holtzbrinck ist Platz für alle Themen. Um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) geht es in der Burg Holtzbrinck los.