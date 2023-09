Platzsparend zwischengelagert

Von: Ina Hornemann

Solange keine Halle vorhanden ist, lagern die vereinseigenen Segelflugzeuge in Anhängern am Rande des Flugplatzes. Die Sportgeräte lassen sich schnell und kompakt auseinanderbauen und verstauen, weiß Philipp Hilker, Vorsitzender des Luftsportvereins Hegenscheid. © Hornemann

Die zahlreichen Spaziergänger und Zaungäste auf dem Hegenscheid haben es schon bemerkt: Auf dem Flugplatz fehlt ein markanter Bau, den der Luftsportverein Hegenscheid aktuell ersetzt. Nach derzeitigem Stand soll die neue Halle für die vereinseigenen Segelflugzeuge im November stehen. Bis dahin werden die Flugzeuge erstaunlich kompakt auf Anhängern gelagert, die auf dem weitläufigen Flugplatzrasen stehen.

Altena –Wer mal einen Blick in einen geöffneten Anhänger werfen kann, wird erstaunt sein, wie platzsparend sich so ein Flugzeug unterbringen lässt. „Das muss so sein“, erklärt Philipp Hilker, Vorsitzender des Luftsportvereins Hegenscheid. „Jeder Pilot hat ja ein Team, das ihn zurückholen muss, wenn er von der Thermik im Stich gelassen worden ist. Dann fahren diese Leute mit einem leeren Anhänger los und holen den Kollegen ab. Das Flugzeug wird aufgeladen und alle Menschen und Bauteile kommen wieder dort hin, wo sie hingehören.“

Langfristig sind die Anhänger aber keine Lösung. „Idealerweise stehen die Segelflugzeuge aufgebaut in einer Halle, wo sie auf kleinen Rolluntersetzern problemlos hin- und hergeschoben werden können.“ Weil die Flügel für eine ordentliche Breite sorgen, braucht es deshalb eine Halle, die 600 Quadratmeter groß ist und ein Hallentor von 18 Metern hat.

Hier soll die neue Halle hin, und der Verein geht sparsam vor: Guterhaltene Pflastersteine werden wiederverwertet. © Hornemann, Ina

„Die alte Halle ging nicht mehr“, erläutert Hilker. „Sie bestand noch aus Bauteilen aus der Vorkriegszeit und an denen hatte der Zahn der Zeit mittlerweile so stark genagt, dass wir trotz starkem Eigenengagement und kontinuierlicher Pflege nicht mehr viel machen konnten.“

Deshalb hat sich der Verein für Fördermittel aus dem Programm „Moderne Sportstätten“ beworben. Diese Mittel decken einen Teil der Kosten, aber anpacken und investieren müssen die 110 Mitglieder trotzdem noch reichlich. „Wir haben eine schlichte Blechhalle gekauft“, so Hilker. Der Verein nutzt jeden wiederverwertbaren Pflasterstein noch einmal und hat sich neulich sogar noch gebrauchtes Spendenpflaster abgeholt von einem Gönner.

Alles, was die Mitglieder selbst machen können, erledigen sie auch selbst. „Das sind wir gewohnt, auch wenn wir nicht bauen. Wir pflegen den Rasen vom Flugplatz, warten die Flugzeuge, bilden selbst aus...“, zählt Philipp Hilker auf. Nur so ist es möglich, dass das schöne Hobby Segelfliegen kein riesiges Loch in die Kasse reißt. „Die meisten Mitglieder nutzen ja die vereinseigenen Flugzeuge, natürlich auch unsere Schüler. Die können mit 13 Jahren anfangen, mit 16 den Schein haben und überall hinfliegen, bevor sie Autofahren dürfen“, schildert der Vorsitzende. Bei guter Thermik kann man in sechs bis acht Stunden 500 bis 600 Kilometer weit kommen.

Aktuell sind 15 Flugschüler beim LSV in Ausbildung. Sie sind im Alter von 13 bis 66 Jahren und es gibt keine gesetzliche Altersgrenze, die dem Hobby einen Riegel vorschiebt. „Solange man die gesundheitliche Überprüfung besteht, kann man in die Luft steigen. Und das ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl!“