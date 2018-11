Drastischer Appell: Plakat gegen Hundedreck

Geschäftsmann in Altena droht mit der Polizei

+ © Bonnekoh So nicht! sagt Frank Lengelsen und mahnt Hundehalter mit diesem Plakat. © Bonnekoh

Altena - Der Handel hat bereits reagiert. Gegen die Unmengen von Hundehaufen in der Stadt setzen die Geschäftsleute auf den Sachverstand und die Verantwortung der Bürger. Sie schafften acht Automaten an, an denen man kostenlos Kotbeutel ziehen kann. Doch einem Geschäftsmann geht das nicht weit genug.