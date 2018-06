Hagener Hollstein-Prozess: Plädoyers und Urteil sind für diesen Termin geplant

Das Hagener Schwurgericht mit seinem Vorsitzenden Jörg Weber-Schmitz (Mitte) hob am Donnerstag den Haftbefehl gegen Werner S. auf. Im Prozess um den Angriff auf Dr. Andreas Hollstein geht es jetzt noch um vorsätzliche Körperverletzung und Bedrohung.

Altena - Das Verfahren um den Angriff auf Andreas Hollstein, den Bürgermeister der Stadt Altena vor dem Landgericht zu Hagen geht auf die Zielgerade.

So teilte die Pressestelle des Landgerichtes am Freitagmittag, 8. Juni, mit, dass das Verfahren gegen Werner S. am Montag, 11. Juni, um 9.30 Uhr, im Saal 101, fortgesetzt wird.

Die Kammer beabsichtigt dann, an diesem Tage die Plädoyers entgegen zu nehmen. Für den Fall, dass keine weiteren Anträge gestellt werden oder die Beendigung des Verfahrens hindernde Erklärungen erfolgen, sei mit einer Urteilsverkündung zu rechnen.

Bereits auf freiem Fuß

Die Kammer hatte am Donnerstag, 7. Juni, bereits den Haftbefehl gegen den Angeklagten mit der Begründung aufgehoben, dass nach vorläufiger Würdigung der Ergebnisse der bisherigen Beweisaufnahme kein Tötungsvorsatz mehr angenommen werden könne.

Die Kammer hat zudem den Hinweis erteilt, dass möglicherweise eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung in Betracht komme.