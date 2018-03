Konzert mit dem „rumänischen Mozart“

+ © Salzmann Die erfolgreiche Pianistin Sina Kloke gilt als großes deutsches Nachwuchstalent. © Salzmann

Altena - Mit feinsinnigem Klangempfinden spürte die junge Pianistin Sina Kloke, die als vielversprechende deutsche Nachwuchskünstlerin gilt, am Sonntag in der Burg Holtzbrinck den Spuren Johann Sebastian Bachs in Werken nachfolgender Komponisten nach.