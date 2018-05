Pflanzpaten in der Altenaer Innenstadt aktiv

Auch diese beiden Helferinnen sorgten am Donnerstag für die Verschönerung der Innenstadt.

Altena - Tagetes, Eisbegonie und Lavendel zieren seit Donnerstag, 17. Mai, die Pflanzkübel in der Innenstadt zwischen Markaner und Mittlerer Brücke.

Ein Team vom Bauhof und die Blumenpaten des Stellwerks packten gemeinschaftlich mit an, um die Sommerbepflanzung in die City zu bringen. Alle hoffen, dass die noch jungen Triebe vor Vandalismus geschützt bleiben und nicht herausgerissen werden - geduldet wird ein solches Verhalten maximal von einer brütenden Ente, sofern sich noch einmal ein Muttertier eines der Hochbeete als Nistplatz aussuchen sollte.

Pflanzen sind kräftig

Helferin Ilse Graf hofft zudem, dass der Lavendel in dieser Saison etwas besser blüht. ,,Dem hatte ich 2017 mehr zugetraut!” erklärte die Ehrenamtlerin der ersten Stunde lachend. Aber: Geduftet haben die Blumen bei guten Witterungsverhältnissen herrlich. Wer über den Sommer beim Gießen und Pflegen mithelfen oder sich der Herbstbepflanzungsaktion anschließen mag, kann sich unter der Rufnummer 0 23 52/209 233 mit dem Stellwerk in Verbindung setzen oder eine Mail schreiben an Stellwerk@altena.de.