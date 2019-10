Pflanzaktion des Stellwerks / Heidekraut und Hebe verschönern Innenstadt

+ © Fischer-Bolz Die Helfer des Stellwerks bei der Pflanzaktion. © Fischer-Bolz

Altena - Im Frühjahr werden sie wie ein gelber Teppich am Bahndamm erstrahlen und die Blicke über die Lenne locken. Am Samstag gepflanzt, werden die Narzissen im nächsten Jahr ihre ganze Schönheit entfalten. Schon jetzt eine kleine Pracht mitten in der Stadt sind die 300 Pflanzen in 30 Kübeln, die die fleißigen Helfer rund um Dorothee Isenbeck vom Stellwerk zuvor „eingebuddelt“ hatten. Es sind Heidekraut und Hebe, die nun die Innenstadt verschönern.