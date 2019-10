Evangelische Kirche steht ohne Pfarrer da

Altena – Bitterer Schlag für die evangelische Gemeinde: Erst geht Pfarrerin Merle Vokkert, nun steht auch Pfarrer Jürgen Ruck nicht mehr zur Verfügung.

Auch Pfarrer Jürgen Ruck steht der Evangelischen Gemeinde Altena auf unabsehbare Zeit nicht mehr zur Verfügung. Das wurde am Mittwoch bekannt. Die Gemeinde hat sich dazu noch nicht geäußert. Sie will am Donnerstag eine Stellungnahme abgeben.

Durch diese Personalie wird die personelle Situation in Altenas größter Kirchengemeinde extrem angespannt. Zum 1. August hatte bereits Pfarrerin Merle Vokkert die Gemeinde verlassen.

Ihre Stelle ist zwar ausgeschrieben, allerdings ist der Neubesetzung einer Pfarrstelle ein aufwendiges und zeitraubendes Auswahlverfahren vorgeschaltet.

Pfarrer Ruck war 2015 als „Pfarrer im Entsendungsdienst“ vom Kirchenkreis Iserlohn nach Altena geschickt worden. 50 Prozent seiner Arbeitszeit kümmerte er sich um die Belange der hiesigen Gemeinde, 20 Prozent entfallen auf seelsorgerische Aufgaben in der Altenpflege und 30 Prozent auf übrige Gemeinden in der Region.