Nadja Mehari löst Sebastian Volbert in der DRK-Flüchtlingsberatung ab

Altena - Ein Jahr lang hat Sebastian Volbert die regionale Flüchtlingsberatung der DRK Soziale Dienstleistungen Altena-Lüdenscheid gGmbH betreut. Das DRK-Heim in der Lüdenscheider Straße verlässt der angehende Sozialpädagoge nun, um das Integrationsprojekt „Lokal Willkommen“ für den DRK Kreisverband Dortmund in Vollzeit zu begleiten. Nachfolgerin in Altena wird Nadja Mehari.

Mit zunehmender Bekanntheit der neuen Flüchtlingsberatung wuchsen auch die Gesprächstermine für Sebastian Volbert. Der tief im DRK Altena verwurzelte Mitarbeiter empfing zahlreiche Neu-Altenaer und manchmal auch Geflüchtete aus umliegenden Kommunen, die sich im Deutschen Behördendschungel ohne Hilfe nicht zurecht fanden. „Ganz oft ging es um Bleiberecht und Asylanträge, Duldungen und Widersprüche. Dann auch wieder um Mietverträge, Post vom Mobilfunkanbieter und ganz andere Anliegen des Alltags“, beschreibt Sebastian Volbert sein Jahr in der regionalen Beratungsstelle. Nun liegt er in den letzten Zügen seines Studiums der Sozialen Pädagogik und Psychologie. Die neue Aufgabe in Dortmund lockt mit Vollzeit ohne Befristung. „Und weil ich dem Roten Kreuz ja sehr verbunden bin, freue ich mich, dass ich nur den Kreisverband wechseln muss, um mich einer neuen Aufgabe zu widmen“, ergänzt Volbert, der in Altena wohnen bleiben wird. „Lokal Willkommen“ ist ein von mehreren Sozialorganisationen getragenes Kooperationsprojekt für Integration. Dreh- und Angelpunkt der Arbeit wird der Stadtteil Eving sein. Ab nächster Woche nimmt Nadja Mehari aus Altena Platz am Schreibtisch der Regionalen Flüchtlingsberatung. Montags, mittwochs und donnerstags von 10 bis 15 Uhr ist sie für die Sprechstunde vor Ort. Die ist grundsätzlich offen, doch in komplizierteren Fällen empfiehlt sich eine Voranmeldung. Nadja Mehari ist in Altena längst bekannt als Betreuerin für Geflüchtete. Jeden Neuankömmling hat sie persönlich begrüßt und kennt viele ihrer Biografien - auch, weil sie mehrere Sprachen spricht und versteht. Ulrich Hoffmann, Vorstand des DRK-Kreisverbands Altena-Lüdenscheid, kam gestern zur Stabsübergabe nach Altena und wünschte Volbert und Mehari viel Glück