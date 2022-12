Erster Weihnachtsmarkt nach Corona sehr gut besucht

Die Band Lenniac sorgte am Samstagabend für Partystimmung und lockte zahlreiche Gäste in den Park der Burg Holtzbrinck. © AK

Wie bestellt, fiel am Freitag zum Auftakt des Altenaer Weihnachtsmarktes Schnee vom Himmel. Und auch an den zwei darauffolgenden Tagen sorgte das winterliche Wetter für die richtige Stimmung, um sich bei Glühwein, Kakao und Kinderpunsch eine Auszeit vom oft hektischen Alltag zu gönnen.

Altena – Sehr zahlreich kamen die Gäste in den Park der Burg Holtzbrinck, um nach zwei Jahren pandemiebedingter Abstinenz im vorweihnachtlichen Ambiente Freunde und Bekannte zu treffen. Zusammen mit privaten und gewerblichen Budenbetreibern war dem Stadtmarketing nach zuletzt 2019 erneut ein heimeliger Weihnachtsmarkt gelungen.

Traditionell begann der Weihnachtsmarkt mit dem Nikolausumzug durch die Lennestraße. Teilgenommen haben laut Nikolaus „nur brave Kinder“, die von ihm dann auch eine kleine Überraschung erhielten. Bevor Bürgermeister Uwe Kober die Veranstaltung offiziell eröffnete, gab die Bläserklasse des Burggymnasiums auf der Bühne bekannte Weihnachtslieder zum Besten. „Endlich mal wieder Weihnachtsmarkt in Altena. Ich habe es vermisst“, sagte Kober. Er freute sich über bekannte und neue Teilnehmer, die draußen im Park Speisen und Getränke anboten und in der Bürgerburg kreative Geschenkideen aufgebaut hatten. Diesmal jedoch nur im Erdgeschoss – der Georg-von-Holtzbrinck-Saal konnte wegen des Jazz-Konzertes, das am Sonntagmorgen stattfand, gar nicht genutzt werden.

Die Stimmung war super beim Weihnachtsmarkt, bei dem nicht nur für Musik, sondern natürlich auch für die passende Verpflegung gesorgt war. © AK

Zum zweiten Mal waren Hans-Jörg und Elke Berthold aus Plettenberg dabei. Die gebürtigen Dresdner fertigen in Handarbeit Holzkunst wie im Erzgebirge. Die beliebten Schwibbögen, Pyramiden und Räuchermännchen fanden bereits am Freitag sehr guten Absatz. In seiner kleinen Schauwerkstatt zeigte Hans-Jörg Berthold den Besuchern, wie diese weihnachtlichen Kunstwerke entstehen.

Doris Haumann aus Altena und ihre Töchter Sabrina und Monika hatten zum ersten Mal einen Stand in der Burg Holtzbrinck. Sie waren überglücklich, denn die Resonanz auf die selbstgenähten Babydecken, Körner- und Nackenkissen sowie selbstgebackenen Stollen war mehr als zufriedenstellend.

Gleiches berichtete die Altenaerin Tanja Beil, die kuschelige Tücher aus Alpenfleece in diversen Farben und Formen sowie glitzernde Kaffeetassen oder romantische Lichtsäckchen verkaufte. An anderen Ständen stöberten die Besucher in selbstgestrickten Schals und Socken, Weihnachtskarten oder einem großen Angebot an Mode- und Magnetschmuck.

Das Lüdenscheider Duo Honigmut sorgte am Freitag für einen gefühlvollen Auftakt des Weihnachtsmarktes. © AK

War der Freitagabend vom Besucherandrang her überschaubar und musikalisch mit dem Lüdenscheider Duo „Honigmut“ eher etwas ruhiger, war der Park der Burg Holtzbrinck am Samstag sehr gut gefüllt und mit der Coverband „Lenniac“ herrschte regelrechte Partystimmung. Es war einfach ein großes Hallo, die Menschen freuten und amüsierten sich. „Es macht einfach Spaß“, brachte Jessica Strietzel es auf den Punkt. Dabei genossen sie in geselliger Runde das eine oder andere Kaltgetränk, wärmten sich von innen mit rotem oder weißem Glühwein, mit Feuerzangenbowle oder schokoladigem Kakao.

Gegen den Hunger zwischendurch gab es, je nach Geschmack, Crêpes, Erbsensuppe, Pizza, Pasta, Reibeplätzchen oder Landschinken mit Sauerkraut.

Hans-Jörg und Elke Berthold aus Plettenberg verkauften an ihrem Stand Holzkunst wie im Erzgebirge. © AK