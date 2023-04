Per Zufall in die Hauptrolle: Altenaer steht auf der Theaterbühne

Von: Kerstin Zacharias

Gemeinsam mit seinen Kollegen des Schauspielensembles Iserlohn ist der Altenaer Björn Kretschmann (2. von links) im Stück „The man from earth“ im Studio des Parktheaters Iserlohn zu sehen. © Hennig/Schauspielensemble Iserlohn

Sein Kontakt zum Theater und damit zum Schauspielensemble Iserlohn (SEI) kam vor zwei Jahren eher zufällig zustande, mittlerweile darf sich der Altenaer Björn Kretschmann über eine Hauptrolle freuen: Nach der Premiere am Freitag ist der 40-Jährige noch fünf weitere Male als John Oldman in dem Stück „The man from earth“ im Studio des Parktheaters Iserlohn zu sehen. Die Proben dafür laufen bereits seit Sommer 2022.

Altena – „Ich bin 2021 mit dem Schauspielensemble eher zufällig in Kontakt gekommen, als mich eine Freundin zum Impro-Theater eingeladen hat. Aufgrund von Corona gab es keine aktuelle Inszenierung und daher auch gar keine Proben. Das Impro-Theater fand aufgrund der Beschränkungen draußen vor dem Parktheater statt. Dies war mein erster Kontakt mit ‘Theater’ – und ich hatte Spaß daran“, erzählt Kretschmann im Gespräch. Und er überzeugte, denn: Schon für das Erwachsenenstück „Viel Lärm um nichts“ – dem ersten nach der Corona-Pause – wurde ihm eine Rolle angeboten. Die Premiere war zunächst für das Frühjahr 2022 geplant, musste aber aufgrund von Corona-Erkrankungen in den Juni verschoben werden.

Wie Kretschmann erzählt, liefen bereits seit August die Proben – an jedem Freitagabend, seit März zusätzlich auch am Donnerstag. Ende März ging es dann für alle Beteiligten – die Schauspieler, Techniker und Souffleuse – zu einem Proben-Wochenende nach Hemer. „Dabei wurde intensiv und durch viele Durchlaufproben an dem Stück und den Feinheiten gearbeitet“, erinnert sich der Altenaer. Am vergangenen Wochenende sei dann das Bühnenbild fertiggestellt worden, in dieser Woche standen noch das Einleuchten, die technische Probe (Dienstag) sowie die Haupt- und Generalprobe im Studio des Parktheaters Iserlohn an – um für die Premiere bestens vorbereitet zu sein.

Zum Inhalt des Stücks: Nach zehn Jahren Lehrtätigkeit an einer Universität hat der angesehene Geschichtsprofessor John Oldman überraschend gekündigt und ist im Begriff, die Gegend zu verlassen. Während er zu Hause seine Sachen packt, kommen seine Uni-Kollegen auf eine spontane Abschiedsparty vorbei. Für sie kommt Johns Abreise völlig unerwartet und sie drängen ihn, die Hintergründe zu erläutern. Seine Geschichte ist so unglaublich, dass die Anwesenden sich bald fragen, ob er ihnen eine Science-Fiction-Geschichte auftischt, ob dies ein Streich mit versteckter Kamera ist oder ob er einfach nur verrückt geworden ist. Doch die ganz dicken Überraschungen kommen erst noch …

Bis Ende nächster Woche wird das Ensemble das Stück noch insgesamt fünf Mal aufführen – mit Björn Kretschmann in der Hauptrolle. „Dafür habe ich mir sogar meinen Bart abrasiert“, erzählt er lachend. Dass er mit dem Theaterspiel ein neues Hobby gefunden hat, damit hatte er bei seinem ersten Besuch in Iserlohn gar nicht gerechnet. „Aber es macht einfach total viel Spaß und wir sind eine tolle Truppe.“ Und die freut sich natürlich auf die bevorstehenden Vorstellungen.

Schauspielensemble Iserlohn Das Schauspielensemble Iserlohn e.V. (SEI) wurde 1989 gegründet und hat aktuell 75 Mitglieder zwischen 8 und 80 Jahren. Es spielt laut Kretschmann jedes Jahr eine Inszenierung für das Kindertheater auf der großen Bühne des Parktheater Iserlohn – dieses Jahr „Alice im Wunderland 2.0“ mit der Premiere am 11. Juni und einer weiteren Aufführung am 12. Juni – sowie ein bis zwei Inszenierungen für das Erwachsenentheater im Studio des Parktheaters. Das aufgrund von Corona eingeführte Improvisations-Theater wird seit dem Sommer 2022 weitergeführt. Die weiteren Aufführungen von „The Man from earth“ finden am 22., 23., 28., 29. und 30. April statt. Weitere Infos und Tickets gibt’s unter www.schauspielensemble.de.