Per Kran am Burgweg: Abriss erfolgt Container für Container

Mithilfe eines Krans erfolgt der Abriss. © Müller

Das Dach ist längst ab, jetzt geht es an den „Rest“: Der aufwendige Abriss des kleinen Hauses am Burgweg 4 geht weiter voran.

Altena -Wie berichtet, kann das Haus wegen der Lage nicht mit größeren Maschinen angesteuert werden. Stattdessen muss der Abriss händisch erfolgen. Der Schutt wird dabei in einen kleinen Container gepackt, den ein Kran, der am Markaner steht, dann über die Häuser hinweghebt, damit er abtransportiert werden kann.

Aufgrund der Enge am Burgweg muss der Abriss händisch erfolgen © Müller

Die Arbeiten laufen gut, wie auf Bildern von Siggi Müller, Chef des gleichnamigen Abrissunternehmens aus der Nachbargemeinde Nachrodt-Wiblingwerde, deutlich wird.

Rund 65 000 Euro nimmt die Stadt Altena, der das Haus gehört, für Abriss und Entsorgung in die Hand. Was mit der frei werdenden Fläche passiert, ist derzeit allerdings noch nicht klar. Das liegt auch an der Unübersichtlichkeit der Situation; unter dem Häuschen befinden sich etwa noch Kellerräume eines anderen Gebäudes. „Wir sehen erst klarer, wenn der Abriss erfolgt ist“, hatte Tanja Jäker, bei der Stadt Altena Abteilungsleiterin Interner Service und Gebäudemanagement, zuletzt auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt.