Paul Fahl feiert seinen 95. Geburtstag

Ein Altenaer mit unzähligen Ämtern

Paul Fahl freut sich sehr auf den heutigen Tag und hat ab Vormittag Gäste zu seinem 95. Geburtstag eingeladen. Das hohe Alter hält ihn nicht davon ab, das Geschehen in seiner Stadt und in der Welt zu verfolgen.

Als ob sein Leben im Alter von 93 Jahren nicht bewegt genug gewesen wäre, musste Paul Fahl im Juli 2021 auch noch mitten in der Flutkatastrophe aus seinem Haus am Grennigloher Weg gerettet werden. Ein paar Tage im Bergheim und drei Wochen Asyl bei Nichte Sabine später war er wieder zuhause. Am Dienstag, 5. September, wird der Gründer des Vereins zur Förderung der Kultur und der Wissenschaft in Afrika beeindruckende 95 Jahre alt.

Altena –Am Puls der Zeit ist Paul Fahl noch immer. Sowohl in seiner Heimatstadt Altena, wie auch in Kamerun. Dr. Mounjohou Njayou ist sein Schwiegersohn und hält den Senior stets auf dem Laufenden. Schulische Bildung, Gesundheitsvorsorge und die Unterstützung landwirtschaftlicher Projekte waren immer Schwerpunkte der „Hilfe zur Selbsthilfe Kamerun“, der Paul Fahl seit 31 Jahren vorsteht. Unzählige Gespräche hat er geführt, um seine Projekte in der Republik in Zentralafrika bekannt zu machen und Spenden zu sammeln.

Rumgekommen ist der Altenaer auch viel durch seine Arbeit bei der unteren Wasserbehörde des Märkischen Kreises. Er betreute mehrere Wasserbeschaffungsvereine, von denen es in allen Kreiskommunen oft mehrere gab und die ihren Ansprechpartner zu jeder Jahreshauptversammlung eingeladen haben.

Auch so erlangte der leitende Ingenieur einen hohen Bekanntheitsgrad, ebenso durch die langjährige Leitung des THW-Kreisverbands.

Angefangen hat Paul Fahls Leben im ostpreußischen Allenstein. 1945 wurde die große Familie – Paul Fahl hat elf Geschwister – vertrieben. Als Teenager geriet er in ein sibirisches Arbeitslager und hatte das große Glück, seine Familie anschließend in Siegen wiederzufinden.

Rückblick auf den 90. Geburtstag: Vor fünf Jahren feierte Paul Fahl im Café zur Burg.

In Altena erlernte Paul Fahl bei Firma Schiffer in der Rahmede den Beruf des Maurers und baute unzählige Wohnhäuser auf dem Breitenhagen. Paul Fahl hatte Lust auf mehr und schloss ein Bauingenieurstudium in Hagen an, das ihn für eine gute Anstellung beim Märkischen Kreis qualifizierte. 31 Jahre war er dort tätig. Viele Jahre begleitete und unterstützte ihn seine mittlerweile verstorbene Ehefrau Brigitte, die er beim Tanzen in der Berghalle durch den Sauerländischen Gebirgsverein (SGV) kennengelernt hatte.

Aus der fast 60 Jahre andauernden Ehe hervor ging Tochter Barbara, die ihm zwei mittlerweile erwachsene Enkelkinder, Miriam und Paul, geschenkt hat.

Die Fahls haben eine starke Verbindung mit der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde gehabt und fühlten sich auch im plattdeutschen Kreis immer wohl. Paul Fahl gehörte dort zu den fleißigen Sauerkrautschabern, die die köstliche Spezialität viele Jahre auf dem Weihnachtsmarkt angeboten haben.