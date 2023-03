Nach langer Corona-Pause: Wieder Passionsmusik in Mühlenrahmede

Von: Markus Wilczek

Das Kammerorchester der Volkshochschule Lennetal präsentiert am Sonntag eine Passionsmusik in Mühlenrahmde. © Archiv

Nach gut dreijähriger coronabedingter Zwangspause veranstaltet das Kammerorchester der Volkshochschule (VHS) Lennetal am Sonntag, 19. März, ab 17 Uhr wieder eine Passionsmusik in die evangelische Kirche in Mühlendorf ein.

Altena – „Auf dem Programm des personell stark verjüngten Ensembles stehen Werke zweier italienischer und eines belgischen Komponisten aus Barock und Frühklassik“, sagt Orchesterleiter Sebastian Hoffmann.

Der in Padua geboren Domenico Dall’Oglio wirkte als Kapellmeister des russischen Zaren hauptsächlich in Russland und blieb deshalb in Westeuropa weitgehend unbekannt. „Seine Sinfonie in G-Dur verbindet auf charmante Weise barocke und klassische Komponistionstechnik“, verspricht Hoffmann.

Ganz im Stil des Kontrapunkts präsentiert sich das Concerto in f-Moll aus der Feder von Francesco Durante. „Meisterhaft konzipiert, bietet dieses Stück einen interessanten Einblick in die sogenannte neapolitanische Schule – Temperament und Fuge erklingen hier gleichzeitig“, erklärt Sebastian Hoffmann.

Galant und elegant ist die Musik des Belgiers Francois Noel Hamal. „In seiner Ouvertüre in G präsentiert das Kammerorchester den französischen Stil, den Bach und Telemann so geschätzt haben“, sagt der Orchesterleiter.

Der Eintritt zur Passionsmusik ist frei.