Partygänger aufgepasst: Hier gibt's große Silvesterfeiern

Altena – Wer den Jahreswechsel richtig feiern will, muss sich beeilen: Viele größere Silvesterpartys gibt es in und um Altena nicht und viele geplante Veranstaltungen sind schon fast ausverkauft.

Altenaer, die am 31. Dezember nicht nur im Familien- oder Freundeskreis feiern möchten, können ins Haus Lennestein gehen – mit Büfett, Getränken und einem DJ. Wer dabei sein möchte, zahlt 69,90 Euro. Weitere Informationen gibt es unter Tel. 0 23 52 / 3 38 29 81. Die weiteren Veranstaltungen in der Umgebung:

Partys in Werdohl

In Werdohl bietet das Team des Restaurants Vier Jahreszeiten eine Alternative: Dort soll ab 19 Uhr eine große Party steigen. Tickets kosten 69 Euro für Frauen, beziehungsweise 79 Euro für Männer.

Im Preis enthalten sind ein Büfett und sämtliche Getränke. Zudem könnten die Gäste für den Weg nach Hause einen Fahrdienst in Anspruch nehmen. Tickets können unter Tel. 0 23 92 / 28 76 reserviert werden.

Feiern in Neuenrade

In Neuenrade lädt Mathias Pielhau, Inhaber der Kostbar, zur großen Silvesterparty mit Büfett, DJ und Aperitif. Wer zum Preis von 55 Euro pro Person mitfeiern möchte, erhält unter Tel. 0 23 92 / 8 08 86 86 weitere Informationen.

Und auch diejenigen, die erst gemütlich zuhause essen möchten, können den Jahreswechsel an der Eulengasse feiern: „Ab 22 Uhr ist Einlass für alle“, erklärt Pielhau. Speisen werden dann allerdings nicht mehr angeboten. Getränke werden einzeln berechnet.

Jahreswechsel in Balve

Die Silvesterparty im Dorfgemeinschaftshaus Höveringhausen hat inzwischen schon Tradition. Dort feiern die Bewohner des kleinen Balver Ortsteils ab 19.30 Uhr im gemütlichem Rahmen. Um dabei sein zu können, muss man sich bis zum 21. Dezember anmelden.

Die Kosten: 35 Euro für Mitglieder der Dorfgemeinschaft, 40 Euro für Nichtmitglieder und 20 Euro für Personen unter 18 Jahren. Kinder bis 14 Jahre zahlen keinen Eintritt. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.hoeveringhausen.de.

Wer ins neue Jahr tanzen möchte, findet in der Tanzbar Melchior in Balve den passenden Rahmen. Ab 20 Uhr, so berichtet Inhaber Heinz Friedriszik, soll dort gefeiert werden mit Büfett. Allerdings seien nur noch wenige Restkarten zu haben. Nähre Informationen gibt es im Haus Drei Könige unter Tel. 0 23 75 / 20 59 60.

So feiert Plettenberg

In Plettenberg findet ein großer Silvesterball statt. Dazu lädt Daniel Ochtendung in seinem Festsaal an der Herscheider Straße 138 ein. Auch der Plettenberger Gastronom hat nur noch ein paar Karten vorrätig. Die Festveranstaltung beginnt am letzten Tag des Jahres um 18 Uhr.

Neben einem großen Galabüfett mit Empfangscocktail und Sekt um Mitternacht soll DJ Marc Kiss für Unterhaltung sorgen. Tickets sind zum Preis von 49,50 Euro pro Person (Kinder von drei bis 16 Jahren zahlen 19,50 Euro) unter Tel. 0 23 91 / 25 79 erhältlich.