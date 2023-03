Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft: Party bis tief in die Nacht beim Kränzebinden

Von: Ilka Kremer

Die Cover-Band „Lenniac“ sorgte am Samstag mit bekannten Rock- und Popsongs beim Kränzebinden im Lennestein für gute Stimmung. Rund 200 Gäste kamen zum Auftakt der Kränzebindersaison der Kompanie Rahmede und freuten sich einfach, endlich wieder gemeinsam feiern zu können. © Kremer

Dass die Vorfreude auf das bevorstehende Schützenfest immer größer wird, wurde einmal mehr am Samstagabend beim Kränzebinden in den Kompanien der Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft (FWG) deutlich.

Altena – Überall war die Resonanz groß, überall wurde bis spät in die Nacht gefeiert. Doch getreu dem Motto „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“ wurde eifrig das bunte Papier vorbereitet und geschnitten, aus dem die Röschen für die Kronen gebunden werden.

In der Kompanie Mühlendorf, die sich zum ersten Mal in diesem Schützenfestjahr im Thomas-Morus-Gebäude traf, bindet Zug eins die Röschen, die Züge zwei bis vier stecken diese dann an die Kronen. Kompanieführer Tim Grabowski hatte zusammen mit seinen Zugführern und Spießen bereits vor sechs Wochen mit den Vorbereitungen begonnen. Denn damit so ein Kränzebinderabend erfolgreich wird, gibt es im Vorfeld viel zu tun. „Wir haben große Unterstützung aus unserer Jugend, die heute auch die Bewirtung übernommen hat“, freute er sich. Zudem konnte Grabowski den Tambourcorps Dahle und den Alleinunterhalter Marty Kessler gewinnen.

Florian Schmidt (r.) und André Winkel beim ersten wichtigen Arbeitsschritt: der Vorbereitung des Papierzuschnitts. © Kremer, Ilka

Kompanie Nette feiert Mallorca-Party

Im Bürgerzentrum Nettenscheid veranstaltete die Kompanie Nette ihr zweites Kränzebindertreffen und feierte eine Mallorca-Party. Bei frühlingshaften Temperaturen waren viele Schützen in Hawaii-Hemden und Bermudashorts oder sogar Badehosen auszumachen. Auch die Frauen trugen teilweise Sommerkleider.

Die Schwestern Klaudia Rolf (l.) und Heike Sommer erledigten mit viel Spaß die „fuckelige“ Arbeit, die Papierröschen an die Krone zu binden. © Kremer, Ilka

Insgesamt wird die Nette 16 Kronen, drei Krüge für die Wirte von Burgrestaurant, Pilling und Haus Mayweg sowie vier Rauten für die Spieße fertigen. Barmixer Abdel bereitete am Samstagabend in gewohnter Manier angesagte Cocktails wie „Sex on the beach“ oder „Pina Colada“ und „Mojito“ zu. Für die Musik sorgte, diesmal als DJ unterwegs, der neue Zugführer Jens Hülle. Kompanieführer Martin Schröder und Scheffe Oliver Tank freuten sich, mehr als 120 Gäste begrüßen zu dürfen.

Der Kompanieführer Martin Schröder mit seiner Ehefrau Marina und seinem Sohn Lasse sowie Scheffe Oliver Tank (r.). © Kremer, Ilka

„Der Süden kommt“, heißt es 2023 wieder in der Kompanie Rahmede. Zum Auftakt der Kränzebindersaison feierten Jung und Alt im Lennestein. Kompanieführer Michael Hegemann war sehr zufrieden, füllten rund 200 Frauen und Männer den großen Saal. Ab 21 Uhr stand die Coverband „Lenniac“ auf der Bühne und sorgte mit bekannten Rock- und Popsongs für einen gelungenen Abend.

Im Kelleramt kamen die Fans von Schlagermusik und Discofox voll auf ihre Kosten, gespielt von der Partyband „Start-up“ aus Reken. © Kremer, Ilka

Schlagerfans kommen bei der Kompanie Kelleramt auf ihre Kosten

Viel getanzt wurde in der Kompanie Kelleramt. Dort kamen die Fans von Schlagermusik und Discofox voll auf ihre Kosten, gespielt von der Partyband „Start-up“ aus Reken. Kränze wurden noch keine gebunden. „Dieser Auftaktabend, an dem alle Züge hier im Generationentreff am Knerling teilnehmen, steht ganz im Zeichen der Geselligkeit“, erklärte Kompanieführer Uwe Kober.

Die Gäste, zeitweise waren es mehr als 200, tanzten im Generationenhaus Knerling gut gelaunt bis in die Nacht hinein. © Kremer, Ilka

Überall herrschte eine fröhliche, ausgelassene Stimmung. Die Altenaer sind einfach glücklich, wieder zusammen feiern zu dürfen. Für Samstag, 25. März, laden folgende Züge zum Kränzebinden ein: Stapel- und Lindenzug, Kompanie Freiheit, in Hückings Partystuben sowie Zug Lennestein im Lennestein und Zug Muckebeutel im Kuzina, die Züge eins und zwei Kelleramt im Generationentreff Knerling und die Kompanie Mühlendorf im Thomas-Morus-Gebäude.