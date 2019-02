Großer Saal der Burg Holtzbrinck fast fertig: Optimales Klima für den Flügel geschaffen

Sanierungsarbeiten kommen gut voran

+ © Czichowski Mit der Montage der Fußleisten endete das Aufarbeiten des Parketts. © Czichowski

Altena – Sie kommen in Schwung, die Arbeiten in der Burg Holtzbrinck. Am Mittwoch war das Parkett in der oberen Etage fertig geschliffen. Zudem hat das besondere Schmuckstück des Hauses im großen Saal seinen neuen Platz eingenommen: Der wertvolle Bechstein-Flügel.