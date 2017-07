Ein Paradies für Schildkröten in Evingsen

Mit dem Schildkrötengehege hat sich Nadine Madiwe einen Traum erfüllt. Die Tiere werden sehr alt, verändern sich in Größe und Gestalt aber nur langsam. Außerdem mampfen sie all das gerne, was der Mensch im Garten als Unkraut betrachtet. „Spitzwegerich, Habichtskraut und Giersch zum Beispiel.“

