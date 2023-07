Panzon war schon Kränzebinden

Von: Ina Hornemann

Gute Freunde: Volkmar Hache und Panzon sind schon seit 13 Jahren ein eingespieltes Team. Seit diesem Frühjahr lebt der großgewachsene spanische Hausesel in Deutschland. In der Brachtenbeck kennt ihn jeder, denn dort geht Volkmar Hache gerne mit dem Esel spazieren. © Hornemann, Ina

Volkmar Hache hatte gar nicht an die Kränzebinderveranstaltung in seiner Nachbarschaft gedacht, als er wie üblich zu seinem täglichen Spaziergang mit Esel Panzon durch die Brachtenbeck aufbrach. Auf den außergewöhnlichen Passanten reagierten die Schützen und ihre Familien natürlich mit großer Begeisterung. Und als Panzon sich bereitwillig auf Foto mit Schützenmütze einließ, war auch klar, dass er nun ein Altenaer ist.

Altena –Das war er bis April dieses Jahres nicht. 13 Jahre lang hatte Panzon im spanischen Andalusien gelebt. Seine Heimat lag in einem großen Bioreservat. Das hätte auch so bleiben können, wenn Panzon nicht ein so treuer Esel wäre, der so sehr auf seine menschlichen Freunde fixiert ist.

„Panzon gehört mir und meinem spanischen Nachbarn zusammen“, erklärt Volmar Hache, der eine Zweitresidenz in Spanien hat. Vor 13 Jahren kam jener Nachbar und versprach ihm als Überraschung ein „halbes Geschenk“: „Ich hatte an ein Kanu gedacht und heraus kam ein Esel. Mein Nachbar hatte ihn im Nachbardorf als Hauptpreis in einer Tombola gewonnen. So sind wir an ihn geraten“, schildert Volkmar Hache.

Beide Besitzer haben sich immer viel mit ihrem tierischen Genossen beschäftigt. „Es ist übrigens sehr lustig, sich mit einem wenige Wochen jungen Esel auseinanderzusetzen“, beschreibt Hache die erste Zeit mit Panzon. Wild und ungestüm war er, suchte aber immer wieder die Nähe zu Menschen. „Ich habe mir dann angewöhnt, jeden Tag mit ihm spazieren zu gehen, wenn ich in Spanien war. Und das hätte auch so weiter laufen können, wenn mein Nachbar nun nicht nach Nordspanien ziehen würde. Da haben wir beschlossen, dass Panzon jetzt Deutscher wird.“

Einen Großtiertransport inklusive ein paar Nächte in einem Pferdehotel später war Panzon dann da. „Ich habe mich natürlich erstmal schlau gemacht, wo er denn Artgenossen finden könnte. Da bin ich auf Frau Weustermann, die Landwirtin in Brenscheid gestoßen. Die hat auch Esel und das passte super, weil ich nur über den Berg musste, um ihn zu besuchen.“

Seitdem er in Deutschland ist, frisst Panzon Stroh. Das heimische Gras hat einen zu hohen Fettanteil. © Privat

An Volkmar Hache hängt Panzon trotzdem deutlich mehr. Der spricht ja schließlich auch seine Muttersprache, die weiterhin Spanisch ist. „Aber mittlerweile hört er auch auf die ersten Deutschen Wörter“, schildert sein Besitzer lachend. An die Hunde Djako und Lana war Panzon ohnehin schon gewöhnt. Dass ihn bei den Spaziergängen durch die Brachtenbeck nun auch mal Passanten und Kinder ansprechen und anfassen möchten, macht dem Esel nichts aus. „Wenn er etwas nicht mag, dann zeigt er das. Und zwar ziemlich deutlich!“

Volkmar Hache erinnert sich lachend an eine besondere Episode in Spanien. Er ging schwimmen und hatte Panzon dabei. Dem war es unheimlich, nur noch den Kopf seines menschlichen Gefährten sehen zu können und protestierte laut dagegen an. Es gipfelte darin, dass der Esel verärgert die Kleidung Volkmar Haches nahm und ins Wasser schmiss. „Ja, Esel können wirklich stur sein...“

Panzon nutzt einen Moment der Unaufmerksamkeit, um sich in Richtung eines Rosenbuschs zu schleichen und die schönen Blüten als Snack zu nehmen. „Da ist er Feinschmecker. Aber mit dem Essen muss man aufpassen. Ein spanischer Esel ist sehr karge, zumeist trockene Gräser gewöhnt. Unser Gras ist viel fetter. Wenn Panzon davon zu viel frisst, bekommt ihm das nicht. Deshalb kaufe ich Stroh zu und sorge dafür, dass er nur begrenzt grasen kann“, erklärt Volkmar Hache. Allerdings trinkt Panzon in Deutschland deutlich weniger. In seiner alten Heimat 30 Liter am Tag. Hier etwa nur 20 und gerne abgestandenes Pfützenwasser, obwohl er zusätzlich Zugang zu einer jener kleinen Quellen hat, die auch das Rad der Hamelsrolle einst zu industriellen Zwecken angetrieben haben.

Panzon zieht mittlerweile genau so neugierige Blicke auf sich, wie Volkmar Haches Industriedenkmal, wo häufig auch größere Gruppen zu Gast sind. „Ich erzähle gern über die Hamelsrolle, warum nicht auch über einen Esel?“, lacht der Brachtenbecker. Seine tierischen Erfahrungen mit Hühnern auf dem Grundstück haben ihn einst sogar Buchautor werden lassen. Aus den Erlebnissen wurde der gelungene Erzählband „Die Geflügelten“.