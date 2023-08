Kulturring und Burggymnasium unterzeichnen Kooperationsvertrag

Von: Ina Hornemann

Kulturring und Burggymnasium sind eine Kooperation eingegangen: Die stellvertretende Schulleiterin Nadja Godefroid, Kulturring-Geschäftsführerin Melanie Spelsberg und Schulleiter Dennis Knebel (v.l.) haben den Vertrag unterzeichnet. © Hornemann

50 Prozent Ermäßigung auf alle Kulturring-Veranstaltungen ist ein Angebot, das Geschäftsführerin Melanie Spelsberg ihren neuen Kooperationspartnern gerne macht: Mit Vorlage des Schülerausweises kommen Burggymnasiasten stark vergünstigt in den Genuss von Lesungen, Musik und mehr. Dafür wurde am Mittwoch ein Vertrag unterzeichnet, der noch deutlich mehr beinhalten kann.

Altena –Es ist das Netzwerk Bildungspartner NRW, über das Fördergelder beantragt werden können. Davon kann zum Beispiel auch mal ein Bus gechartert werden, um die Schüler in ein Konzert oder ein Theaterstück außerhalb der Stadt zu bringen. „Aber am liebsten haben wir es natürlich, wenn wir die Schüler in unsere Veranstaltungen locken oder in Projekte mit einbeziehen können. Im vergangenen Jahr haben wir die Bläserklasse beim Nikolaus-Umzug angefragt. Das hat gut geklappt, das machen wir wieder!“, erklärt Melanie Spelsberg.

Verstärkt wollen sie, Schulleiter Dennis Knebel und seine Stellvertreterin Nadja Godefroid den Schülern attraktive Kulturring-Angebote schmackhaft machen. „Zum Beispiel den Poetry-Slam. Und warum sollte nicht auch mal ein Schüler das Vorprogramm einer Lesung in der Burg Holtzbrinck gestalten, wenn wir junge Talente in der eigenen Stadt haben?“, findet Spelsberg. Die Schulleitung des Burggymnasiums steht voll dahinter: „Auch Kultur gehört zu unserem Bildungsauftrag, der auf Unterricht, Erziehung und individueller Förderung fußt. In den Bereich individuelle Förderung gehört die Kultur selbstverständlich hinein“, erklärt Dennis Knebel.

Dass die Wege durch die Kulturring-Kooperation kürzer werden können, freut alle Unterzeichner des Vertrags. „Natürlich werden wir den Schülern auch nahe bringen, welche Angebote vor der eigenen Haustür stattfinden. Dass da gute Sachen bei sind, die durchaus für junge Leute gedacht sind, ist vermutlich auch nicht so bekannt. Natürlich möchten wir auch von den Schülern erfahren, was sie im Kulturring-Programm begeistern könnte.“

Toll wäre natürlich, wenn „Eigengewächse“ aus der Kooperation entstehen und auch mal ein von Schülern und Lehrern gestalteter Kulturabend stattfinden könnte. „Wir lassen die Kooperation jetzt wachsen und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!“