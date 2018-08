Paddeln und Kentern zu Land und in der Lenne

Anfänger machen mit Sabine Bender Trockenübungen auf der Wiese am Bootshaus. Dort wird ihnen auch die optimale Paddelbewegung gezeigt. Zu Beginn geht das ganz schön in die Arme, aber das verfliegt mit jeder weiteren Stunde zu Wasser.

Altena - Es dauert gar nicht lange, da gehen die ersten Kinder und Jugendlichen aus der Ferienaktion des Altenaer CanuVereins bereits aufs Wasser. Boot auf Höhe des Stegs absetzen und mithilfe der Paddelbrücke einsteigen. Zur Sicherheit packen die Betreuer noch am Kanu an. „Später, mit etwas Erfahrung, schafft man das ganz allein und ohne Hilfe!“, versichert ACV-Vorsitzende Sabine Bender.

16 Jungen und Mädchen im Alter von sieben bis 13 Jahren haben sich für den Ferienkurs angemeldet. Viele davon nicht zum ersten Mal. Auf der Wiese am Bootshaus an der Werdohler Straße gibt’s zuallererst ein paar Trockenübungen: Wie man rein ins Boot kommt und wieder raus.

+ Nico Koslowski teilt die Paddel aus am Bootshaus. Mit deren Hilfe kommt man später auch vom Steg aus ins Boot. © Hornemann

Und um auf dem Festland ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sich das Kanu mit mehreren Handbreit Wasser darunter anfühlt, schaukeln die Kinder in den Booten so lange hin und her, bis sie seitlich umkippen. Später am Tag wird das kontrollierte Kentern auch zu Wasser geübt. Nachdem auch die effektiven Paddelbewegungen an Land geübt sind, steigt die erste Gruppe inklusive Helm und Schwimmweste in die Lenne. Die ersten kommen erstaunlich schnell voran im flachen Wasser. Doch die Kräfte muss man sich gut einteilen, „denn Paddelanfänger kriegen auch leicht Muskelkater“, erklärt Melanie Becker.

+ Diesmal sind viele Kinder dabei, die bereits bei einer Ferienaktion Erfahrungen gesammelt haben. © Hornemann

Moderates Training ist also gefragt, denn am Samstag wollen die Kinder und Ausbilder eine lange Tour vom Stortel aus bis zum Knerling unternehmen. Angelegt wird zwischendurch zur Mittagspause am Bootshaus. Damit die Tour gut zu bewältigen ist, wird am Mittwochnachmittag noch mal weitertrainiert. Die jungen Teilnehmer lernen im Übrigen auch, wie man sich weiteren Gästen in der Lenne gegenüber verhält: Schwänen besser ausweichen, Angler nicht rammen und das Wehr in unmittelbarer Nähe des Bootshauses nicht nutzen, um schneller voranzukommen.

Seitlich umfahren

„Das Umfahren wir natürlich seitlich!“, erklärt Nico Koslowski. Für den Fall des Falles hat er übrigens auch ein gewässertaugliches Handy im Gepäck. In der Gruppe kann man sich bei Stürzen zumeist gut gegenseitig auf dem Wasser helfen.