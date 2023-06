Paddel-Piraten auf der Lenne unterwegs: Freie Plätze für besondere Ferien-Aktion

Paddeln auf der Lenne können Mädchen und Jungen (sieben bis 14 Jahre) in den Sommerferien am Wochenende 1./2. im Rahmen der Ferienaktion des ACV. © Bender

Ein Piratenschiff auf der Lenne? Das gibt es tatsächlich – nämlich dann, wenn der Altenaer Canu-Verein (ACV) zusammen mit dem Jugendamt der Stadt Altena zur Kinderferienaktion einlädt. Sie findet in diesem Jahr am Samstag, 1. Juli, und am darauffolgenden Sonntag, 2. Juli, statt.

Altena – Beginn ist jeweils um 10 Uhr. Am Samstag endet die Aktion um 18 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr. Natürlich freut sich der Verein, wenn die Eltern etwas früher an das ACV-Bootshaus an der Werdohler Straße (B 236) kommen, um dem bunten Treiben auf der Lenne zuzuschauen.

Mitmachen können Jungen und Mädchen im Alter von sieben bis 14 Jahren. Wichtigste Voraussetzung: Sie müssen schwimmen können (mindestens Schwimmabzeichen Bronze). Außerdem sollten sie für jeden Tag Wechselkleidung (zwei Garnituren) und wasserfeste Schuhe mitbringen.

Für die Teilnahme erhebt der Verein einen Kostenbeitrag von 25 Euro, Geschwisterkinder zahlen 15 Euro. Darin ist die komplette Verpflegung enthalten.

Zwei Tage lang Abenteuer pur auf dem Wasser der Lenne

Was erwartet die Teilnehmer? Natürlich wird unter Anleitung der ACV-Mitglieder auf dem Lennestau vor dem Wehr des Kraftwerks Schwarzenstein ausgiebig gepaddelt. Die Kinder können Kajaks, Kanadier, Stand-Up-Paddel-Boards und wahrscheinlich auch Sit on tops (Kajaks, die als kippsicher und unsinkbar gelten) ausprobieren. Sie werden ein Piratenfloß bauen und sich auf eine aufregende Schatzsuche begeben. Kurzum: Zwei Tage lang Abenteuer pur auf dem Wasser der Lenne und an der frischen Luft.

Natürlich müssen die Teilnehmer sich anmelden. Telefonisch kann das unter der Rufnummer 0 23 52 /26 00 22 geschehen. E-Mails schicken Interessenten an info@altenaer-canu-verein.de.

Detaillierte Informationen zum Ablauf erhalten alle Teilnehmer und ihre Eltern kurz vor Beginn der Aktion per E-Mail.