Osterfeuer mit hohem Wohlfühlfaktor in Altena

Impression vom Osterfeuer in Mühlenrahmede.

Altena – Ein Kontrastprogramm bot die laue Sommernacht den zahlreichen Besuchern der Osterfeuer: Viele erinnerten sich an den kalten Ostersamstag vor einem Jahr, als man die Feuer noch dringend brauchte, um nicht zu frieren.

Das späte Osterfest in diesem Jahr bot ganz andere Bedingungen, die aber nicht weniger stimmungsvoll waren. Einschränkungen gab es - anders als in anderen Regionen - in Altena nicht. Die Feuerwehren hatten vorgesorgt, wässerten den umgebenden Boden und zügelten auch schon mal die Flammen, wenn der böige Wind einen zu heftigen Funkenflug auslöste.

Drei größere Feuerstellen standen allen Besuchern offen: Auf dem Sportplatz am oberen Ardeyweg organisierte der TuS Mühlenrahmede das Spektakel und das Rahmenprogramm. Auf dem Schützenplatz in Evingsen war es die dortige Turn- und Sportgemeinschaft, die musikalisch sowohl künstlerische als auch technische Übertragungsqualität zu bieten hatte. Nenas „99 Luftballons“ schwebten über den Platz, und „Shocking Blue“ besangen mal wieder eine verführerische „Venus“.

Das sportlichste Programm boten Schützen der Kompanien Nette und Mühlendorf: Einige der 250 Besucher wanderten von Altena zum Hof von der Crone am Nettenscheid. „Wir sind froh, hier zum zweiten Mal sein zu können“, freute sich Kompanieführer Martin Schröder über die Gastfreundschaft. Birgit und Jochen von der Crone freuten sich ihrerseits über ein entspanntes und ruhiges Publikum.