Erstmals Ostereiersuchfahrt in Altena

Von: Markus Wilczek

Eine Ostereiersuchfahrt fand viele Jahre in Schalksmühle statt. Jetzt führt der MSC Altena diese Tradition fort und lädt für Karfreitag ein. © Archiv

Premiere in Altena: Am Karfreitag, 7. April, veranstaltet der Motorsportclub (MSC) Altena erstmals eine Ostereiersuchfahrt. An dieser können Interessierte aus dem ganzen Kreisgebiet teilnehmen.

Altena – „Da leider in Schalksmühle keine Ostereiersuchfahrt mehr stattfindet, probieren wir in der Tradition eine ähnliche Fahrt anzubieten“, sagt Björn Schlese, Touristikleiter des MSC Altena.

Die erste Ostereiersuchfahrt der Altenaer Motorsportler ist zugleich die erste Fahrt für die Clubmeisterschaft 2023. Anmeldungen sind am Karfreitag ab 11.30 Uhr möglich, der Start erfolgt ab 12 Uhr.

Gestartet wird an den Stadtwerken

„Startort sind die Stadtwerke Altena an der Linscheidstraße 52“, erklärt Touristikleiter Schlese. Die Streckenlänge beträgt etwa 55 Kilometer. Als Dauer für die Ostereiersuchfahrt veranschlagt der MSC Altena etwa zwei Stunden.

Auf einer Karte sind mehrere Punkte anzufahren, an denen entweder ein Bild, ein Baumaffe (Zahl am Baum oder ähnliches) oder ein Nest zu finden sind. „Die Farben der Ostereier geben verschiedene Punkte, die am Clubheim ausgelost werden“, erläutert Björn Schlese das Prozedere.

Gäste sind willkommen

Das Ergebnis der Veranstaltung zählt für die Clubmeisterschaft des MSC Altena, „es sind aber auch gerne Gäste willkommen, die Spaß an dieser Art von Veranstaltung haben“, sagt Touristikleiter Schlese.

Für Clubmitglieder und Kinder ist die Teilnahme an der ersten Altenaer Ostereiersuchfahrt kostenlos, Nicht-Mitglieder zahlen pro Person 8 Euro. „Die Siegerehrung erfolgt zeitnah nach dem Ende der Veranstaltung“, verspricht Schlese. Zur Vergleichbarkeit der Teams sei es wünschenswert, wenn die Teilnehmer sich in Zweierteams zusammenfinden. „Über viele Teilnehmer würde ich mich freuen“, sagt Touristikleiter Schlese abschließend.

ADAC-Ortsclub Schalksmühle hat sich aufgelöst

Der Ortsclub Schalksmühle im ADAC veranstaltete mehr als 40 Jahre eine Ostereiersuchfahrt durch den Märkischen Kreis und die angrenzenden Kreise. Nach dem Tod des langjährigen Vorsitzenden Klaus Erbstößer löste sich der Verein jedoch Anfang des vergangenen Jahres auf, weil sich niemand fand, der die Nachfolge von Erbstößer als Vorsitzender beim ADAC-Ortsclub Schalksmühle antreten wollte. Damit war zunächst auch die Ostereiersuchfahrt Geschichte. Der MSC Altena möchte diese Tradition nun wieder aufleben lassen.