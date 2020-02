Orkan Sabine: Eltern können selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken

+ © Bonnekoh Das BGA hat den Eltern freigestellt, ob sie ihre Kinder am Montag zur Schule schicken. © Bonnekoh

Altena – Der Orkan hat schon jetzt Auswirkungen auf den Unterricht am Montag: Das Burggymnasium überlässt den Eltern, ob sie ihre Kinder am Montag in die Schule schicken.