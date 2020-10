Nichts Genaues weiß man nicht

+ © Fabrizio Bensch/Reuters Pool/dpa Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) informierte am Mittwoch über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Welche Konsequenzen die Beschlüsse genau haben ist den Ordnungsämtern noch nicht genau bekannt. © Fabrizio Bensch/Reuters Pool/dpa

Klingelnde Telefone in den Büros empfingen am Donnerstagmorgen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Viele Bürger hatten Fragen zu dem, was ab Montag auf sie zukommt – aber Ulrike Anweiler und ihre Mitarbeiter konnten ihnen nicht weiterhelfen. Denn: Nichts Genaues weiß man noch nicht im Amt.