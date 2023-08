Oldtimer und Musik vom Feinsten

Teilen

Um 14 Uhr sagte Melanie Spelsberg auf dem Bungernplatz die Gruppe „Rock ‘n’ Roll & Petticoats“ an. Die vier Musiker um Sängerin Kitty Dynamite brannten von Anfang an ein Feuerwerk der guten Laune ab. © Jürgen Krutzsch

Um elf Uhr waren am Samstag schon zahlreiche Interessierte im Park der Burg Holtzbrinck eingetroffen, um sich die Oldtimer anzusehen. Nachdem Sabine San José von der Stadtverwaltung eine kurze Begrüßungsansprache gehalten hatte, war die Veranstaltung dann offiziell eröffnet. Das Wetter spielte mit und überall konnte man Autofans beim Fachsimpeln beobachten.

Altena – Mit Getränkestand, Gegrilltem, Kuchen und Waffeln war die Versorgung der Zuschauer bestens organisiert. Das Publikum, das in allen Altersgruppen vertreten war, bekam eine Menge interessanter Fahrzeuge der 50er Jahre zu sehen. Von einem Opel Olympia (Baujahr 1950) über verschiedene Borgward- und Lloyd-Modelle, bis zu amerikanischen Straßenkreuzern, wie Desoto Fireflite, oder Oldsmobile 88, waren sehr gepflegte Schätze vertreten. Teilweise hatten die Besitzer der Autos die Motorhauben geöffnet, um nicht nur den Fachleuten einen Einblick zu gewähren. Ein Highlight war dabei eine komplette Lloyd Miniaturwerkstatt im Stil der 60er Jahre als Diorama, eingebaut in den Anhänger eines Lloyd 400 aus dem Jahre 1957. Besitzer Holger Plautz hatte dafür mit der Lüdenscheider Firma Wilesco kooperiert, die ihm eigens eine Dampfmaschine, die für die nötige Bewegung auf der Modellplatte sorgt, sowie Figuren aus der Wilesco-Handwerkerserie zur Verfügung gestellt hatte. Gegen Mittag trafen noch weitere Oldtimer ein, die aus Platzgründen auf das Gelände unterhalb der Stadtbücherei und auf den Parkplatz neben der Post ausweichen mussten. Da gab es dann auch noch zwei alte LKW und sogar ein originales Tuk-Tuk zu bewundern.

Im Kaminzimmer der Burg Holtzbrinck entführte Stefanie Ingenpaß derweil kleine und große Besucher in die Welt der Märchen. Dabei knüpfte sie geschickt an das Thema „50er Jahre“ an und schilderte den überwiegend kleinen Gästen, wie anders das Leben doch damals war: „Damals gab es noch gar keine Fernseher. Könnt Ihr Euch das vorstellen, keinen Fernseher und keinen Computer zu kennen?“ Aber Märchen, die kannten die Leute schon damals, und so erfuhren die Zuhörer die Geschichte vom Töpfchen mit dem Hirsebrei oder hörten von der fleißigen Frau Holle.

Die vier Tanzpaare der Gruppe „The Crazy Boogie Legs “ boten Showtanz der 50er Jahre vom Feinsten. © Agentur

Um 14 Uhr sagte Melanie Spelsberg auf dem Bungernplatz die Gruppe „Rock ‘n’ Roll & Petticoats“ an. Die vier Musiker um Sängerin Kitty Dynamite brannten von Anfang an ein Feuerwerk der guten Laune ab. Hier traf authentischer Rock ‘n’ Roll der 50er Jahre, garniert mit etwas Country-Flair, auf Rockabilly und Boogie Woogie. Dazu boten vor der Bühne die vier Tanzpaare der Gruppe „The Crazy Boogie Legs“ Rock ‘n’ Roll Showtanz der 50er Jahre vom Feinsten.

Die Damen vom FIBS versorgten die Gäste gut gelaunt mit süßen Spezialitäten, darunter natürlich viele Klassiker, die Jahrzehnte überdauert haben. © Privat

Als gegen 16 Uhr ein andauernder Starkregen einsetzte, verließen etliche Zuschauer fluchtartig das Gelände - und auch ein großer Teil der Oldtimerfahrer zog es vor, die Schätzchen ins Trockene zu bringen. Schade, aber verständlich. Als am frühen Abend die Sonne wieder rauskam, ganz wie Melanie Spelsberg es den Zuschauern versprochen hatte, wurden die „Rock ‘n’ Roll & Petticoats“ mit ihrem zweiten Set nicht ohne Zugabe von der Bühne gelassen. Anschließend kam mit der Gruppe „Black Raven“ noch ein Top Act auf die Bühne. Das Düsseldorfer Trio gilt als erste deutsche Teddy-Boy/Rock’n’Roll Revival Band mit internationalem Erfolg. Was die drei Musiker boten war erste Klasse, was das Publikum mit viel Beifall belohnte.