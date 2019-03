Herzliches Wiedersehen mit Christoph Lawatsch

Altena – In Olaf Diembecks Tanzkreisen sind sie heute noch beliebt, die Choreografien von Christoph Lawatsch. Trotz der Tatsache, dass sich der Tanzlehrer schon vor 16 Jahren in Richtung New York verabschiedet hat. Jetzt gab es ein Wiedersehen der beiden Kollegen auf Burg Altena.

Bekannt sind Olaf Diembeck und Christoph Lawatsch schon über ein Vierteljahrhundert. „Christoph war Gründungsmitglied des Berufsverbands Deutscher Tanzlehrer und ich bin kurze Zeit später auch dort hineingekommen. Wir haben uns gut verstanden und weil seine Tanzschule in Iserlohn nicht weit weg von Altena lag, haben wir uns gegenseitig als Prüfer für die Tanzabzeichen eingesetzt“, erklärt Olaf Diembeck. So gelangten auch Einflüsse aus Altena nach Iserlohn und umgekehrt. „Wir haben uns oft gegenseitig besucht und in den Tanzstunden immer viel Spaß gehabt“, beschreiben die Freunde. Vor 16 Jahren brach Christoph Lawatsch dann seine Zelte im Sauerland ab, um im Big Apple ein neues Lebenskapitel aufzuschlagen. Tanzlehrer ist er dort immer noch, wobei die Arbeit in den USA nicht mit der klassischen Tanzstunde hier vergleichbar ist: „Wenn ich gefragt werde, wie sich das Berufsbild in den beiden Ländern unterscheidet, dann verweise ich gerne auf den Film ,Darf ich bitten?´“, erklärt Christoph Lawatsch. Viele kennen und lieben den Film, in dem sich Richard Gere spontan in die Hände der Tanzlehrerin Jennifer Lopez begibt, bei ihr Tanzen lernt und an ihrer Seite auch eine Turnierteilnahme anstrebt. „So läuft das da.