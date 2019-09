Oktoberfest im Lennestein: Tickets gibt's ab heute

Altena - Nach der Wiesn ist vor der Wiesn: Wenn das Oktoberfest in München beendet ist, kommen „die Alpencasanovas“ nach Altena: Sie spielen am Samstag, 26. Oktober, im Lennestein. Hier gibt es die Tickets.

Die Band aus München spielt am Samstag, 26. Oktober, beim Oktoberfest der Kompanie Rahmede innerhalb der Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft im Lennestein. Der Vorverkauf beginnt am Montag (23. September).

Andy, Dani, Tom und Maxi beschreiben sich selbst als eine junge Band mit viel Bühnenerfahrung: „Egal ob Festzelt, Volksfest, Burschenfest, Dirndlfest, Open Air: Wir machen die Party für Ihr Fest.“

Kompaniechef Michael Hegemann kündigt ein buntes Oktoberfest mit bayrischen Spezialitäten von Brezeln bis zum Leberkäse und natürlich die Maß Bier an, das auch den Außenbereich des Lennesteins umfassen soll. Auch für die Raucher unter den Gästen ist dort unter Zeltdächern mit einem Bierwagen gesorgt.

Das Fest beginnt am 26. Oktober um 19 Uhr, die Alpencasanovas spielen etwa ab 20 Uhr.

Tickets für das Oktoberfest am 26. Oktober im Lennestein gibt es ab heute zum Preis von sieben Euro in der Lotto-Annahmestelle Rahmede, bei Foto Straker am Markaner und in der Buchhandlung Katerlöh. Für Kurzentschlossene gibt es an der Abendkasse Karten für acht Euro