Trödelmarkt in Altena: Viele Umleitungen für Straßenverkehr

Altena - Die komplette Altenaer Innenstadt wird am Feiertag zur Trödelmeile. Autofahrer müssen aufpassen. Einige Straßen sind wegen des Trödelmarktes gesperrt.

Jedes Jahr am Tag der Deutschen Einheit veranstaltet der Altenaer Stadtmarketingverein den großen Flohmarkt in der Innenstadt. Bücher, Klamotten, Antiquitäten, Spielzeug, Gebasteltes und das ein oder andere Schätzchen lassen sich an den Ständen finden, die sich über die gesamte Innenstadt verteilen. Das lädt zum Bummeln ein.

Die Stadt teilt in diesem Zusammenhang mit, dass es aufgrund der Großveranstaltung umfangreiche Umleitungen und Sperrungen des Verkehrs im Innenstadtgebiet gibt. Die Maßnahmen im Einzelnen: Am Donnerstag sind bis 20 Uhr die Lennestraße und die Einmündungen Küstersort, Lenneuferstraße/Einfahrt Marktstraße mit Sperrpfosten für den Verkehr gesperrt. Pfosten sind zusätzlich in der Marktstraße in Höhe des Gasthofes Da Vito in den Boden eingelassen.